На румынской железной дороге произошла авария. С рельсов сошли 15 украинских вагонов-зерновозов, которые возвращались на Украину. Подробности передает РИА “Спутник”.

Состав включал в себя 32 вагона, которые принадлежат украинскому частному оператору. Сейчас проводится расследование происшествия.

Американский президент Джо Байден ранее заявил о том, что лидеры стран “Большой семерки” введут санкции за вывоз зерна с территории Украины. При этом он обвинил Россию в нарушении прав человека и пособничестве в вывозе украинского зерна.

Но ранее западные страны обвиняли Россию в обратном. Они заявляли о том, что Москва оказывает препятствия вывозу зерна и провоцирует его дефицит на мировом рынке. Но в Кремле все претензии отвергают. Сложности с вывозом зерна возникли на фоне заминирования акватории украинскими боевиками.