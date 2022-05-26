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Женщинам, которые воспитали пять и более детей в России могут вновь присваивать звание “мать-героиня”. Соответствующий законопроект уже разрабатывают в Госдуме – пишет газета “Известия”.

Ранее с предложением вернуть почётное звание, которое отменили после распада Советского Союза, к президенту Владимиру Путину обратилась председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович.

По данным, которые приводит издание, речь идёт не только о вручении женщине ордена. Матерям-героиням будут полагаться разовые денежные выплаты, сохранение льгот после достижения детьми определённого возраста, а также учёт воспитания детей в качестве трудового стажа.

Звание “мать-героиня” в Советском Союзе стали присваивать с 1944 года. Последний раз соответствующим орденом награждали в 1991 году. Во времена СССР орден давали за воспитание десяти и более детей.

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