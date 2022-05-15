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Американский лидер Джо Байден на саммите США-АСЕАН назвал Камалу Харрис президентом США и возмутил пользователей Сети. В комментариях под видео, которое показал телеканал Fox News, граждане Соединенных Штатов подвергли главу государства жесткой критике.

Байден снова оговорился, рассказывая об Индо-Тихоокеанском регионе, который американцы хотели бы видеть процветающим, безопасным и свободным.

«Именно поэтому я попросил президента Харрис совершить поездку в этот регион в августе прошлого года», – заявил американский лидер.

Это далеко не первая оговорка президента, поэтому пользователи в комментариях даже не старались сдерживать своего возмущения:

«Боже мой! Он действительно потерян», – написала Gloria S. Miranda.

Christine Lang добавила, что это Байден еще читает текст, написанный на бумажке. Страшно предположить, чтобы он выдавал экспромтом.

«Байден похож на того парня, который падает с вершины дерева и по пути вниз задевает каждую ветку», – иронично отметил зритель с ником Led Zeppelin.

Американский лидер не в первый раз называет Камалу Харрис президентом США. Также в своих выступлениях он пытает Иран с Ираком, говорит «эскалация» вместо «вакцинация», не может запомнить разницу между Ливией и Сирией.

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