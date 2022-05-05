Власти Великобритании начали разрабатывать план по спасению наемников, запертых на территории завода «Азовсталь». Но, по мнению экспертов издания Forbes, план будет полностью провальным. Перевод публикации журналистов представило информационное издание “ПолитРоссия“.

К такому выводу американские эксперты пришли после высказывания военного обозревателя Дэвида Экса. Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о планах предоставить новый пакет помощи Украине в размере 375 млн. долларов. Он будет включать в себя поставку тяжелых грузовых беспилотных летательных аппаратов Т150.

Дэвид Экс выразил мнение, что эти дроны будут использоваться для освобождения блокированных наемников на территории “Азовстали”.

С помощью этих грузовых беспилотников Великобритания планирует доставлять оружие и продукты блокированным боевикам. Но, по мнению Экса, этот план полностью провалится, так как дронам придется сделать не менее тысячи вылетов в день.