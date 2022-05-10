читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев провел абсолютно бессмысленную операцию у острова Змеиный, в результате которой потерял последние мощности своей истребительной авиации. Об этом изданию «Взгляд» рассказал харьковский журналист Михаил Онуфриенко.

Он пояснил, что российские ВС отразили атаку и при этом сбили три беспилотника «Байрактар ТБ2» и по четыре самолета и вертолета. Командование украинских ВВС пожертвовало последними боеспособными истребителями и штурмовиками, чтобы восстановить контроль над островом, однако сделать этого так и не удалось.

Онуфриенко отметил также, что смысла в этой операции не было. Киев рассматривает остров Змеиный как стратегически важную локацию, в которой можно установить радиолокационные станции и комплексы противокорабельных ракет «Нептун». Однако сделать это можно и на румынском побережье, располагающемся всего в 35 км от Змеиного. Причем для этого не придется пускаться в авантюры и терять самолеты, которые и так остались считанные единицы.

Вам может понравиться

Евсеев: С чем столкнутся ВС РФ, если уничтожат все мосты и тоннели на Украине

Удары по транспортной инфраструктуре Украины, которые ВС активно наносит в последние недели, могут привести к серьезным сложностям, считает военный эксперт Владимир Евсеев. Он рассказал изданию «Украина.ру», что многие украинцы, которые

БМП-2 за 7 попаданий растерзала украинский танк Т-64

Боевая машина пехоты БМП-2 предназначена для легкобронированных целей и оснащена всего лишь 30-миллиметровой пушкой, не приспособленной для уничтожения танков. Однако в отдельных случаях она все же способна расправляться с тяжелой

Черное будущее Америки или сюрпризы, которые готовят чернокожие кандидаты в Сенат

Афроамериканские политики, которые намереваются участвовать осенью в выборах, готовят для граждан США множество новых сюрпризов. Это подтверждается их выходками во время избирательной кампании, пишет РИА Новости. Так, чернокожий демократ Гэри
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 мая – ясно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 10 мая – переменная облачность, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 мая – пасмурно, до 13 °C | Королев: погода, 10 мая – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 10 мая – переменная облачность, до 3 °C | Армавир: погода, 10 мая – переменная облачность, до 8 °C |