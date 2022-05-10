Киев провел абсолютно бессмысленную операцию у острова Змеиный, в результате которой потерял последние мощности своей истребительной авиации. Об этом изданию «Взгляд» рассказал харьковский журналист Михаил Онуфриенко.

Он пояснил, что российские ВС отразили атаку и при этом сбили три беспилотника «Байрактар ТБ2» и по четыре самолета и вертолета. Командование украинских ВВС пожертвовало последними боеспособными истребителями и штурмовиками, чтобы восстановить контроль над островом, однако сделать этого так и не удалось.

Онуфриенко отметил также, что смысла в этой операции не было. Киев рассматривает остров Змеиный как стратегически важную локацию, в которой можно установить радиолокационные станции и комплексы противокорабельных ракет «Нептун». Однако сделать это можно и на румынском побережье, располагающемся всего в 35 км от Змеиного. Причем для этого не придется пускаться в авантюры и терять самолеты, которые и так остались считанные единицы.