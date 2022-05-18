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Жительница Рубежного Елена Цыгильник рассказала, что еще в начале марта украинские боевики убили ее 29-летнюю дочь и соседей. Подробности передает РИА Новости.

Женщина рассказала, что люди прятались в подвалах от обстрелов. Украинские националисты зашли туде и убили их. Женщина так и ответила на вопрос, кто это сделал. Она сказала: “Наши, украинцы”.

В этот же день были убиты еще трое соседей с этой улицы, среди них был 60-летний мужчина. Тела убитых были просто оставлены в подвалах.

Они пролежали там до апреля. Местные жители смогли похоронить убитых только после того, как населенный пункт перешел под контроль ЛНР.

Женщина не может объяснить, зачем националисты убили людей. Возможно, они заподозрили их в шпионаже, или просто хотели освободить дома.

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