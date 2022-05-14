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Уставшие от бесконечных митингов, проводимых в Варшаве украинскими беженцами, поляки разогнали очередное мероприятие. Они приняли решение говорить с гостями жестко и сделали это, пишет портал «Русская весна».

Поляки вышли навстречу шествию, на котором украинцы по традиции несли огромный флаг своей страны и выкрикивали разнообразные лозунги против России. Местные жители объяснили, что подобные беспорядки больше недопустимы, а беженцам пора приносить пользу хоть кому-нибудь.

Жители Варшавы заявили, что мужчины с Украины должны работать, а не участвовать в бесполезных маршах по центру польской столицы. Если же они считают себя такими патриотично настроенными, то должны ехать на родину и воевать.

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