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Сюжет телеканала Fox News о существенном росте цен и возникновении проблем с логистическими цепочками в США возмутил зрителей. Они подвергли критике президента страны Джо Байдена, который во всех своих речах заявляет, что Соединенные Штаты покоряют новые экономические вершины.

«Настроение Америки? Мы все в бешенстве. Что еще сказать», – написал один из пользователей на сайте канала в комментарии к сюжету.

Другой добавил, что подобные перипетии могут привести к быстрому развалу США. Он также предположил, что цены на продукты питания растут не просто так, кто-то управляет этим процессом.

«При пустых полках отправляет миллиарды долларов на отмывание на Украину», – поддержал его еще один комментатор.

В целом же пользователи Сети пришли к выводу, что США ожидает гиперинфляция, так как Федеральная резервная система утратила контроль над ситуацией.

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