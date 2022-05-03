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Резкое снижение потребительских настроений зафиксировали в Швейцарии. Жители страны начали больше экономить. Об этом говорится в исследовании, которое провёл Государственный секретариат экономики.

Индекс потребительских настроений в Швейцарии рассчитывают регулярно. В его основе – опросы населения. Исследования помогают специалистам рассчитать, как граждане будут тратить деньги, и следовательно, спрогнозировать, каким образом будет развиваться экономика страны.

В числе прочего в исследовании утверждается, что показатель, который отвечает за готовность населения совершать покупки, в апреле этого года упал до уровня весны 2020-го. Тогда это было связано с начавшейся пандемией коронавируса, сейчас – с ситуацией вокруг Украины. Эксперты отметили, что в целом швейцарское общество выражает пессимизм по поводу развития экономики страны на ближайший год. Это в итоге и отражается на сдержанных тратах населения.

Ранее Швейцария присоединилась к западным странам в части санкционной политики против России. Примечательно, что до этого во многих крупных конфликтах и войнах страна сохраняла нейтралитет.

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