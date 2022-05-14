Украинские беженцы в очередной раз затеяли митинг против России в самом центре Варшавы, однако полякам надоело терпеть подобные сборища. Они потребовали прекратить беспорядки на улицах чужой страны и заняться делом, передает портал NVL.

Беженцы не в первый раз проводят подобные мероприятия на центральной площади Варшавы, рядом с памятником советским солдатам. Они носят огромные флаги и выкрикивают однообразные лозунги, оставляя после себя беспорядок.

На этот раз жители Варшавы не выдержали и приняли решение поговорить с украинцами. Они заявили, что вместо организации сборищ беженцы должны начать работать и приносить хоть какую-то пользу. Если же они настолько критически относятся к сложившейся на Украине ситуации, то вполне могут поехать домой и принять участие в боевых действиях.