читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китайцы относятся к России лучше, чем ко всем остальным странам. Кроме того, они доверяют российскому президенту Владимиру Путину. Такие результаты показал опрос, который был проведен Центральноевропейским институтом азиатских исследований. Подробности сообщает издание Asia Times.

Всего было опрошено около 3 000 жителей Китая. Результаты показали, что за последние три года отношение к России у них существенно улучшилось. Более 80% воспринимают нашу страну как дружественную.

Две трети опрошенных считают, что США проявляют агрессию в отношении КНР, поэтому нужно проводить в отношении Вашингтона жесткую политику.

Эксперты издания отмечают, что мнение жителей Китая основано на доверии к российским властям. Среди ответов чаще всего звучали фразы о доверии к Путину.

Многие китайцы испытывают “братскую любовь” к России. Они считают, что «враг нашего врага — наш друг».

Вам может понравиться

В Японии назвали причину стремления Финляндии и Швеции в НАТО

Япония понимает позицию властей Финляндии и Швеции и их стремление как можно быстрее вступить в НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно. По словам политика, Токио

Биологи обнаружили жизнеспособные организмы возрастом 830 млн лет

Внутри кристаллов каменной соли из формации Браун в Центральной Австралии учеными были обнаружены микроорганизмы возрастом 830 млн лет. Новое открытие имеет важное значение для поисков жизни как в земных, так

Сенатор Макконнелл: США уже к августу могут ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО

Заявка Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу может быть ратифицирована уже к августу текущего года, заявил Митч Макконнелл, представляющий Республиканскую партию в Сенате США. Он отметил, что Соединенные Штаты попытаются
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 мая – облачно с прояснениями, до 10 °C | город Мытищи: погода, 18 мая – переменная облачность, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 мая – переменная облачность, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 мая – облачно с прояснениями, до 15 °C | Королев: погода, 18 мая – пасмурно, до 19 °C | Подольск: погода, 18 мая – ясно, до 13 °C | Армавир: погода, 18 мая – пасмурно, до 20 °C |