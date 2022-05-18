Китайцы относятся к России лучше, чем ко всем остальным странам. Кроме того, они доверяют российскому президенту Владимиру Путину. Такие результаты показал опрос, который был проведен Центральноевропейским институтом азиатских исследований. Подробности сообщает издание Asia Times.

Всего было опрошено около 3 000 жителей Китая. Результаты показали, что за последние три года отношение к России у них существенно улучшилось. Более 80% воспринимают нашу страну как дружественную.

Две трети опрошенных считают, что США проявляют агрессию в отношении КНР, поэтому нужно проводить в отношении Вашингтона жесткую политику.

Эксперты издания отмечают, что мнение жителей Китая основано на доверии к российским властям. Среди ответов чаще всего звучали фразы о доверии к Путину.

Многие китайцы испытывают “братскую любовь” к России. Они считают, что «враг нашего врага — наш друг».