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В школах Херсона многие годы намеренно сокращали уроки русского языка. При этом учителя агрессивно реагировали на предложения родителей сохранить его преподавание на прежнем уровне. Об этом рассказала местная жительница. Подробности передает РИА Новости.

Сейчас вся Херсонская область находится под контроле российских военных. Местная жительница, которая родилась еще в годы Великой Отечественной войны, рассказала, что она сама была против, что уже в 2018 году русский язык начали исключать из предметов. При этом она отмечает, что и руководство школ, и учителя были настроены на американскую программу преподавания.

Женщина рассказала: “Я подошла и спросила, почему поют по-украински и по-английски, а где русский язык? Они сказали: нам не надо. А я говорю: будь моя воля, я бы всех вас отдала под суд! Но все учителя были агрессивно настроены против меня, они нацисты”.
По словам жительницы города, очень важно, чтобы Херсон сейчас освободили от “нацистов и американских кураторов”.

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