Поставка вооружений Киеву со стороны Лондона не вызывает полной поддержки у жителей Великобритании. По мнению многих британцев, правительству страны стоило бы вкладывать больше средств в решение проблем на Туманном Альбионе, чем в Восточной Европе.

Своё негативное отношение к поставкам вооружения на Украину высказали читатели Daily Mail в комментариях под материалом, в котором рассказывалось об изменении потребительских привычек британцев.

В частности, издание приводило статистику, согласно которой среди жителей Великобритании сократилось потребление мяса и алкоголя (сравнивался апрель этого года и года прошлого). Кроме того, утверждалось, что британцы стали более избирательными в своих тратах из-за роста цен на продукты и услуги ЖКХ.

В комментариях к материалу читатели высказали мнение, что вооружённый конфликт, который разгорелся между Россией и Украиной – это дело этих двух стран, и влезать в него Великобритании не по карману. Досталось и лично премьер-министру Борису Джонсону, которого комментаторы обвинили в том, что он “спускает деньги британцев на Украину”, а не тратит их на нужды в собственной стране.

Активно вооружать Украину страны Запада стали незадолго до начала специальной военной операции в Донбассе. При этом поставки вооружений не прекращаются. В частности, премьер Джонсон уже анонсировал очередную поставку оружия Киеву на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов. В Москве в ответ на действия западных государств отмечают, что иностранное вооружение на Украине является законной целью для уничтожения российскими войсками.