Жители Великобритании оказались очень довольны результатами музыкального конкурса “Евровидение-2022”. Если бы исполнитель Сэм Райдер занял не второе, а первое место, Лондону бы пришлось организовывать конкурс в следующем году. А это очень финансово затруднительно.

Читатель издания The Telegraph написал, что очень рад этому поражению. По его мнению, организация и проведение “Евровидения” – это очень дорогое удовольствие. Лондон просто не может себе этого позволить.

Пользователь написал, что “Евровидение-2023” проходило бы где-то в придорожном кафе рядом с трассой, а вела бы его какая-нибудь “псевдозвезда”.

Многие британцы вообще посчитали этот конкурс парадом “извращенцев”, за который придется платить. Один из читателей отметил, что очень надеялся, что после выхода Британии из Европейского союза весь этот “жалкий цирк” закончится.

Напомним, что “Евровидение-2022” прошло 14 мая в Турине. Победителями стал коллектив из Украины Kalush Orchestra.