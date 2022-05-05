Немецкий корреспондент Алина Липп побывала в Мариуполе и попыталась узнать у местных жителей, кого они считают виновными в происходящей ситуации.

Журналистка спросила одного из местных жителей, что он думает о том, что большинство немецких средств массовой информации обвиняют Россию в произошедшей разрухе на востоке Украины.

Но на подобный вопрос житель Мариуполя отреагировал очень жестко. Он ответил: «Передай этим германцам своим: пошли они на…! Россия нас кормит!».

Как оказалось, у самой журналистки русские корни. Сама она родом из пригорода Гамбурга. Отец у женщины русский, а мама – немка. Анна уже не первый раз приезжает на Донбасс. Она была в регионе в 2021 году, своими глазами видела все, что там происходит. Журналистка отметила, что реальная картина очень отличается от того, что преподносят людям немецкие средства массовой информации.