Жены националистов батальона «Азов» (запрещен в России) уверены, что их мужей руководство ВСУ просто предало. Они пояснили, что Киев легко сдал все населенные пункты вокруг Мариуполя, что и привело к блокаде.

Юлия Федосюк в интервью изданию The Telegraph рассказала, что ее супруг был уверен в способности ВСУ отстоять Мариуполь и не отдать его под контроль российской армии. Однако на деле все вышло иначе. Из-за того, что Киев сдал окружающие город населенные пункты, армия просто не смогла добраться до него. В результате весь гарнизон оказался заблокирован.

Федосюк также обвинила руководство бригады морской пехоты, которая также дислоцировалась в Мариуполе, в контакте с российскими войсками. Она уверена, что именно поэтому большая часть данного подразделения сложила оружие. На защите города остались лишь «азовцы», которых командование ВСУ просто предало.