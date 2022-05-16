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Жены националистов батальона «Азов» (запрещен в России) уверены, что их мужей руководство ВСУ просто предало. Они пояснили, что Киев легко сдал все населенные пункты вокруг Мариуполя, что и привело к блокаде.

Юлия Федосюк в интервью изданию The Telegraph рассказала, что ее супруг был уверен в способности ВСУ отстоять Мариуполь и не отдать его под контроль российской армии. Однако на деле все вышло иначе. Из-за того, что Киев сдал окружающие город населенные пункты, армия просто не смогла добраться до него. В результате весь гарнизон оказался заблокирован.

Федосюк также обвинила руководство бригады морской пехоты, которая также дислоцировалась в Мариуполе, в контакте с российскими войсками. Она уверена, что именно поэтому большая часть данного подразделения сложила оружие. На защите города остались лишь «азовцы», которых командование ВСУ просто предало.

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