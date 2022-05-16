США отреагировали на итоги переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Но реакция очень напугала украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают эксперты китайского издания Sohu. Перевод публикации представляет “ПолитРоссия“.

Эксперты отмечают, что Зеленский призвал американского президента назвать Россию «страной – спонсором терроризма». Но своим заявлением он только еще больше усугубляет политическую обстановку.

Журналисты издания отметили: «Куда заведет страну комик-президент Зеленский? Следует сказать, что он уже достаточно навредил украинскому народу. Его конфликт с Россией продолжается уже более двух месяцев. Сколько украинцев погибло, ранено и стало беженцами, ему, похоже, все равно».

Китайские эксперты подчеркнули, что всем известно, что украинский президент действует только по наводке США, но в последнее время он начал позволять себе наглые высказывания, возмущения.

В своей публикации журналисты отмечают, что смена риторики Киева произошла после переговоров в Стамбуле. США просто не устроили достигнутые решения, а Зеленскому только пришлось подчиняться.