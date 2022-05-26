Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власти Австрии готовы оказывать всю необходимую медицинскую помощь раннем военным Вооруженных Сил Украины. Подробности сообщает издание “Московский Комсомолец“.

Владимир Зеленский записал очередное видеообращение. В своей речи он заявил, что провел переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Политики обсудили сложившуюся ситуацию на территории Донбасса и близлежащих районах, на которых сейчас ведутся боевые действия.

Украинский президент отметил: «Выразил канцлеру благодарность за поддержку. Договорились, что раненые украинские военные будут проходить лечение в Австрии». По словам главы украинского государства, стороны также обсудили вопрос о дальнейшем взаимодействии по вопросу европейской интеграции Украины. Австрия, по словам Зеленского, обязуется предоставить всю возможную поддержку.