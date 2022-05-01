В Киев с официальным визитом прибыла спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях рассказал о встрече с ней, передает РИА Новости.

Он отметил, что США возглавляют мощную поддержку Киева, которую сейчас демонстрируют многие страны мира. Также в своем телеграм-канале украинский лидер выложил видеозаписи с представительницей Конгресса, на которой они приветствуют друг друга и вместе фотографируются для прессы.

Напомним, что ранее на Украину приезжали также глава Госдепартамента и министр обороны Соединенных Штатов Энтони Блинкен и Ллойд Остин. Они посетили Киев тайно, поэтому на встречу не были допущены представители средств массовой информации.