Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Киев с официальным визитом прибыла спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях рассказал о встрече с ней, передает РИА Новости.

Он отметил, что США возглавляют мощную поддержку Киева, которую сейчас демонстрируют многие страны мира. Также в своем телеграм-канале украинский лидер выложил видеозаписи с представительницей Конгресса, на которой они приветствуют друг друга и вместе фотографируются для прессы.

Напомним, что ранее на Украину приезжали также глава Госдепартамента и министр обороны Соединенных Штатов Энтони Блинкен и Ллойд Остин. Они посетили Киев тайно, поэтому на встречу не были допущены представители средств массовой информации.

Вам может понравиться

В окружении президента Украины Зеленского усилились внутриполитические распри

В Киеве не прекращаются внутриполитические разборки на фоне спецоперации ВС РФ. Так, партия «Европейская солидарность» бывшего главы государства Петра Порошенко продолжает обвинять офис действующего президента Владимира Зеленского в том, что

Политолог Мартынов: Главная цель США – максимально подорвать военную мощь России

Соединенные Штаты и НАТО предпринимают все возможные усилия, чтобы максимально затянуть спецоперацию ВС РФ по времени и ослабить обороноспособность России. Они надеются истощить российский военный потенциал, уверен политолог Алексей Мартынов.

Лавров рассказал о важности спецоперации для всего мира

Спецоперация России на Украине вносит большой вклад в освобождение всего мира от гнета Запада. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. Руководитель ведомства отметил, что Запад пытается подавить всех, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 мая – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 1 мая – переменная облачность, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 мая – переменная облачность, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 мая – пасмурно, до 8 °C | Королев: погода, 1 мая – пасмурно, до 17 °C | Подольск: погода, 1 мая – небольшая облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 1 мая – небольшой дождь, до 11 °C |