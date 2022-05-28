Президент Украины Зеленский в эфире телеканала NOS заявил, что Соединенные Штаты рекомендовали ему готовиться к боевым действиям еще в феврале 2021 года. Они сообщали, что пришло время эвакуировать гражданское население и рыть окопы.

В ответ на это украинский лидер заявлял, что Киеву нужны боевые системы, а не лопаты, так как постоянно сидя в окопах, сложно рассчитывать на победу. Об эвакуации он высказался в том духе, что она привела бы к панике и обрушению украинской экономики. Сейчас, по словам Зеленского, дефицит бюджета уже достиг 5 млрд долларов всего за три месяца.

Кроме того, Зеленский заявил, что США, Великобритания и другие страны НАТО после начала спецоперации ВС РФ на Украине предлагали ему выехать из страны вместе с женой и детьми. Однако он пойти на этот шаг так и не смог.