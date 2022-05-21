90 процентов летчиков, которых на вертолетах отправляли в Мариуполь, не вернулись с заданий, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он пояснил также, что целью вылетов была доставка на заблокированный металлургический комбинат «Азовсталь» продовольствия и медикаментов для боевиков ВСУ.

«Очень большое количество людей погибло, наших летчиков, к сожалению. Очень многое происходило, что никто официально не мог комментировать», – цитирует Зеленского издание «Московский комсомолец».

Зеленский объяснил, что летчики пытались прорваться к «Азовстали», несмотря на отсутствие открытых воздушных коридоров. Именно это и стало причиной их гибели.

Напомним, что боевики националистического батальона «Азов» (запрещен в России) несколько недель скрывались в катакомбах завода «Азовсталь» в Мариуполе. Они удерживали в качестве заложников мирных жителей города, но позже все же приняли решение их отпустить. В последние три дня продолжался процесс выхода и самих боевиков, которые сдались в плен.