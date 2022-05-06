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Россия не собирается завершать спецоперацию ВС РФ на Украине до полного достижения всех поставленных целей, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Он отметил, что не видит такого желания Москвы.

Президент Украины сделал такое заявление в ходе выступления в Королевском институте международных отношений (Chatham House – организация, деятельность которой является нежелательной в РФ по решению Генеральной прокуратуры от 8 апреля). Зеленский выступал по видеосвязи и произносил свою речь на украинском языке с синхронным переводом на английский.

Напомним, что украинские лидер сам постоянно ставит ультиматумы, заявляя, что в случае невыполнения условий Киева любые переговоры будут завершены. Кроме того, украинская сторона никак не может определиться со своей позицией, поэтому спецоперация будет длиться до момента достижения всех целей.

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