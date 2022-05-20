После сокрушительного удара по военному учебному центру «Десна», что в Черниговской области на Украине, власти неохотно признавали крупные потери. Изначально речь шла о 8 погибших и 20 раненых. Однако сейчас президент Владимир Зеленский заявляет, что ситуация гораздо хуже.

Украинский лидер признал, что удар был действительно «страшным», сообщает «Русская весна». В результате было разрушено несколько зданий, одно из которых полностью выгорело. По уточненным данным, погибло около 250-300 боевиков, которые базировались в учебном центре.

Президент Зеленский заявил, что «Десна» стала одним из объектов, на котором зафиксировано большое количество погибших. При этом он не упомянул, что это именно военный учебный центр, который использовался в качестве базы для ВСУ и территориальной обороны.