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После сокрушительного удара по военному учебному центру «Десна», что в Черниговской области на Украине, власти неохотно признавали крупные потери. Изначально речь шла о 8 погибших и 20 раненых. Однако сейчас президент Владимир Зеленский заявляет, что ситуация гораздо хуже.

Украинский лидер признал, что удар был действительно «страшным», сообщает «Русская весна». В результате было разрушено несколько зданий, одно из которых полностью выгорело. По уточненным данным, погибло около 250-300 боевиков, которые базировались в учебном центре.

Президент Зеленский заявил, что «Десна» стала одним из объектов, на котором зафиксировано большое количество погибших. При этом он не упомянул, что это именно военный учебный центр, который использовался в качестве базы для ВСУ и территориальной обороны.

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