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Ежедневный чартерный поезд в Крым запускать не будут. Его эксплуатация вряд ли окупится. Такое мнение высказала представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Сусанна Старцева.

Как сообщает РБК, ранее туроператоры, работающие в Крыму, направили в министерство курортов и туризма республики своё предложение по организации чартерных железнодорожных перевозок. К такому шагу, утоняет издание, их подтолкнуло отсутствие авиационного сообщения с полуостровом из-за чего поток отдыхающих резко уменьшился. Самолёты перестали летать в Крым после начала специальной военной операции в Донбассе. Предполагалось, что чартерные ежедневные поезда могли бы решить проблему с низким спросом на отдых в Крыму.

Однако в РСТ к идее отнеслись скептически. По словам Старцевой, нельзя просто запустить поезд, который будет ходить в Крым и обратно. Здесь нужно учитывать и пропускную способность железной дороги, и наличие вагонов и так далее. Кроме того, отметила специалист, даже если поезд в Крым будет ходить полностью заполненным, обратно он будет идти пустой. А это для перевозчика нерентабельно.

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