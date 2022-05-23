США, Германия и Великобритания активно запугивают мир приближающимся голодом, причем вину за него возлагают на Россию. Однако им стоило бы прекратить необоснованные упреки в адрес РФ и обратить взоры на себя самих, пишет РИА Новости.

Одна из главных причин надвигающегося на планету голода, по мнению западных политиков – это спецоперация ВС РФ на Украине. Но именно США и их союзники стремятся продлить СВО на неограниченный срок, накачивая Киев оружием.

Еще одна причина – якобы заблокированные Россией украинские порты, из которых не могут выйти нагруженные зерном суда. При этом Запад не берет во внимание, что это Киев своим неумением обращаться с якорными минами создал такую ситуацию. Сейчас эти боезаряды находятся в свободном дрейфе и представляют серьезную угрозу для гражданских судов.

«Россия должна прекратить угрожать остановкой экспорта удобрений и сельхозпродукции в страны, которые критикуют ее агрессию», – цитирует автор публикации Виктория Никифорова американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Она напоминает ему, что помимо критики, на РФ обрушились еще и беспрецедентные санкции, включающие блокировку золотовалютных резервов страны. Москве же предлагается накормить планету бесплатно, к чему она совершенно не готова.

Автор также напоминает, что Соединенные Штаты на пару с Канадой производят около 25 процентов мировых запасов пшеницы. Поэтому они вполне могут помочь странам, которые вот-вот могут начать страдать от голода. Но делать этого им совсем не хочется.