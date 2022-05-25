Запад становится все более агрессивным. И его агрессия усиливается с ухудшением материального положения. Такое мнение высказал обозреватель издания The American Conservative Сохраб Ахмари. Подробности передает РИА Новости.

Журналист отметил, что на своем последнем выступлении в Токио американский президент Джо Байден пообещал, что США будут всеми силами защищать Тайвань, в случае “атаки” со стороны Китая.

Автор публикации задал вопрос в связи с этим: “Простите, если в моих словах звучит неподобающая тревога, но может быть, нам не следует идти таким путем? Ради всего святого, неужели Америка не может избежать прямой конфронтации с ядерной державой, какой является КНР, коль мы уже ввязались в опосредованную войну с такой же ядерной державой Россией, и открыто это признаем?”.

Автор не исключает, что Байден намеренно продвигает новую току зрения, которая активно набирает обороты в “вашингтонской однопартийной системе”. При этом он отмечает, что слова Байдена совпадают с общим настроем Запада, который открыто демонстрирует воинственность по обе стороны Атлантики.

Сейчас США и Европа оказались на пороге глубоко кризиса. Но при этом они готовы воевать на два фронта: и с Китаем, и с Россией. Журналист делает вывод, что чем беднее становится Запад, тем сильнее он проявляет агрессию и разнузданность.