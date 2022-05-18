Западные эксперты призывают США и НАТО перестать дестабилизировать ситуацию на Украине, которая и так сейчас крайне непростая. Публикацию на эту тему они подготовили для издания Politico. Подробности передает “Московский комсомолец“.

Эксперты Патрик Портер и Бенджамин Фридман уверены, что помощь Западом Украине может стать “ложной надеждой”. Это только усугубит кризис и конфликт.

Аналитики указывают в публикации: «Такие действия и слова создают риск начала ядерной войны. Украина будет зря надеяться на благоприятный исход, кризис затянется. Нужно отделять симпатию от совпадения политических интересов».

Политологи отмечают, что холодная война, которую США сейчас ведут с Россией, не принесет им никакой выгоды. Антироссийские санкции вводятся для того, чтобы ослабить Россию, но пока от них больше страдает сам Запад. Конфликт на Украине, по мнению экспертов, больше напоминает прямой конфликт с Россией.