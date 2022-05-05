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США и страны Евросоюза были уверены, что своими санкциями они смогут полностью разрушить экономику России. Но эксперты британского таблоида Daily Express уверены, что пока от введения эмбарго на поставку российских энергоносителей страдает только сам Запад. А Россия уже давно нашла для себя другие рынки сбыта.

По словам журналистов, Россия теперь только укрепила сотрудничество с Азией. При этом в Брюсселе очень рассчитывали на то, что эмбарго на поставки российской нефти нанесет «сокрушительный удар» по российской экономике.

Но Россия очень быстро приспособилась к новым условиям. Она активно ведет торговлю с восточными партнерами, и прибыль значительно увеличивается, так как в Азии расширяется сеть газопроводов.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия выдержала беспрецедентное давление санкциями со стороны Запада.

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