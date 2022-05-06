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Заявление президента Польши об отсутствии границ между его страной и Украиной, а также об «общем счастье двух государств» — это фактически провозглашение раздела украинской территории, отметил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он пояснил, что Польша не забыла те исторические эпизоды, когда ее саму неоднократно делили на части. Сейчас у нее появился реальный шанс отомстить, поэтому Анджей Дуда и пытается ввести украинцев в заблуждение высказываниями о стирании границ и «общем счастье».

Польша вполне может воспользоваться выпавшей ей возможностью. Она продолжает агрессивную антироссийскую риторику и выдает лживые мантры то про «счастье вместе, то о миротворческой миссии. Но главная ее цель – это все же захват своих исторических земель в западной части Украины, уверен Медведев.

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