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После короткого боя в диверсионной группой ВСУ взвод старшего лейтенанта ВС РФ Сергея Мурашкина захватил в плен украинского корректировщика огня. И тому ничего не оставалось, как выдать позиции своей артиллерии, рассказали в Минобороны России.

Это позволило не только предотвратить подготавливаемую боевиками провокацию, но и ликвидировать живую силу противника и его технику. По указанным диверсантом позициям был нанесен мощный авиаудар, в результате которого были уничтожены оснащенные минометами четыре пикапа и два БТР.

Кроме того, ВКС ликвидировали шесть самоходных артиллерийских установок и полностью сорвали планы ВСУ. По словам пленного диверсанта, техника должна была задействоваться в серьезной провокации, представляющей угрозу для российских войск.

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