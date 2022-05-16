После короткого боя в диверсионной группой ВСУ взвод старшего лейтенанта ВС РФ Сергея Мурашкина захватил в плен украинского корректировщика огня. И тому ничего не оставалось, как выдать позиции своей артиллерии, рассказали в Минобороны России.

Это позволило не только предотвратить подготавливаемую боевиками провокацию, но и ликвидировать живую силу противника и его технику. По указанным диверсантом позициям был нанесен мощный авиаудар, в результате которого были уничтожены оснащенные минометами четыре пикапа и два БТР.

Кроме того, ВКС ликвидировали шесть самоходных артиллерийских установок и полностью сорвали планы ВСУ. По словам пленного диверсанта, техника должна была задействоваться в серьезной провокации, представляющей угрозу для российских войск.