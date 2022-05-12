Глава британского МВД Прити Пател заявила, что часть украинских беженцев может быть депортирована в Руанду. Прокомментировавшая это заявление официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова рассказала о появлении соответствующего документа, передает портал “Царьград”.

Под его действие, по словам Захаровой, подпадают те украинцы, которые ехали в Великобританию через Францию, Польшу и другие безопасные третьи государства. Также в документе представлен целый ряд иных критериев для подбора беженцев для высылки в Руанду.

Том Пургслов, занимающий пост заместителя госсекретаря по вопросам нелегальной миграции и юстиции, заявил, что ведомство будет работать с каждым из беженцев индивидуально. Но главная цель документа кроется в том, чтобы донести до украинцев мысль о необходимости добираться до Великобритании исключительно по безопасным маршрутам.

Напомним, что ранее издание The Independent провело исследование, показавшее, что 58 украинцев, сбежавших в Великобританию, вынуждены жить в домах, неподходящих для нормального проживания. 17% вообще столкнулись с риском остаться без какого либо жилья и оказаться на улице.