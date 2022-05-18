Удар, который наносился украинскими РСЗО по Херсону 16 мая, предназначался для мирного населения, так как российских военных в городе нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«16 мая украинские националисты из РСЗО “Смерч” нанесли удар по жилым кварталам Херсона. Подразделений российских войск в Херсоне нет, о чем украинской стороне хорошо известно. Значит, удар умышленно наносили по мирному населению в отместку за поддержку действий России», – цитирует Захарову издание «Газета.ру».

Представитель МИД также отметила, что подобные действия ВСУ являются очередным военным преступлением. В результате обстрела, к счастью, никто не пострадал, так как средства противовоздушной обороны перехватили все 10 боезарядов, летящих на Херсон.