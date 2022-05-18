В качестве ответа на вступление Финляндии и Швеции в НАТО Россия подготовила меры военного характера, которые станут сюрпризом для всех участников Североатлантического альянса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также отметила, что хотя НАТО и демонстрирует показное единство, на самом деле его нет. Причем не только между отдельными странами блока, но и между властями этих государств и их народами.

По словам Захаровой, которые приводит РИА Новости, это не просто различие во взглядах и видении дальнейших перспектив. Это серьезные претензии друг к другу, которые вполне могут перерасти во враждебное отношение в недалеком будущем.

Напомним, что 18 мая послы Швеции и Финляндии передали генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление. По его словам, рассмотрение этих документов не затянется дольше месяца.