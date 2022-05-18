Выход украинских боевиков с территории металлургического комбината «Азовсталь» выполняется именно на тех условиях, которые разработала и предложила российская сторона. Поэтому заявления президента Украины Зеленского о «гуманитарной операции ВСУ» – всего лишь пропаганда и вранье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Киев в очередной раз демонстрирует, как перенял у своих кураторов из НАТО привычку нагло лгать по любому поводу. Специалисты из США и Альянса не зря столько лет обучали украинскую армию и политиков умению врать, передает “Спутник”.

Захарова заявила, что за «гуманитарную операцию Киева» Зеленский выдает те условия сдачи в плен боевиков, которые были предложены Россией. Но его вранье настолько наглое и открытое, что действует против Украины и лично президента страны.