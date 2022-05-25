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Евросоюз не доволен сложившейся ситуацией на политической арене, но вот одни государства могут перенести события с минимальным ущербом, а другим просто остается улыбаться и переносить все действия США. Такое мнение высказала в интервью радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким заявлением Захарова прокомментировала введение режима чрезвычайного положения в Венгрии из-за угрозы финансовой безопасности и энергоснабжения Венгрии.

По мнению Захаровой, в этой ситуации довольных нет. США объявили крестовый поход в отношении России и Китая, но на самом деле их негласной целью является Евросоюз. В Америке не хотят мириться с тем, что он набирает фантастические темпы развития.
Сейчас Евросоюз представляет серьезного конкурента США, так как доллар заметно слабеет.

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