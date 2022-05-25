Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала свой комментарий на появление в нескольких СМИ ее переписки с Анатолием Чубайсом. Детали пикировки между ними, произошедшей в 2019 году, попали в Сеть после утечки данных из электронной почты бывшего руководителя «Роснано».

Тогда Чубайс назвал Россию «бедной страной» и заявил, что граждане расходуют электроэнергию без должного контроля. Захарова ответила на это, что РФ является богатой страной, а вот то, что некоторые все еще живут бедно – сомнительная заслуга самого Чубайса, который много лет занимал высокие посты в экономическом секторе.

Сейчас выяснилось, что общаться с Захаровой тогда Чубайсу помогали профессиональные пиарщики. Она заявила, что вместо разработки российских технологий и создания отечественных гаджетов экс-глава «Роснано» занимался травлей оппонентов, устраивая публичные дискуссии. Также она назвала его «проклятым апостолом «святых 90-х».