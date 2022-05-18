читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киеву совершенно не нужно, чтобы гражданские и военнослужащие ВСУ вышли с территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе. Напротив, он делает все возможное, чтобы они оставались там и привлекали к себе внимание международной общественности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что российская сторона неоднократно заявляла об открытии гуманитарных коридоров для всех желающих покинуть «Азовсталь». При этом военнослужащие ВСУ, выходящие с комбината, получают квалифицированную медицинскую помощь. Это разительно отличается от того отношения к военнопленным украинских националистов.

По словам Захаровой, в Сети уже появлялись видеозаписи, на которых российских военнопленных пытали и расстреливали боевики нацбатов, давно интегрировавшихся в состав ВСУ. Кого-то эти видео ужаснули, а кто-то предпочел проигнорировать их ради своих интересов. РФ в отличие от Киева соблюдает все нормы гуманитарного права. Украинскому же режиму важно только привлекать внимание Запада к себе.

Вам может понравиться

Захват в плен украинского диверсанта позволил ВС РФ уничтожить артиллерию ВСУ

После короткого боя в диверсионной группой ВСУ взвод старшего лейтенанта ВС РФ Сергея Мурашкина захватил в плен украинского корректировщика огня. И тому ничего не оставалось, как выдать позиции своей артиллерии,

Неизвестная подводная лодка атаковала истребители ВВС Израиля в Средиземном море

Боевые самолеты ВВС Израиля, которые атаковали цели на территории Сирии, сами попали под удар. Он был нанесен ракетами с неидентифицированной подводной лодки, находящейся в акватории Средиземного моря, пишет портал Avia.Pro.

ТАСС: Восстановление 95% участвующей в спецоперации техники ВС РФ занимает не больше 5 дней

Боевая техника российской армии, которая получает повреждения в ходе боевых действий, восстанавливается в среднем за 1-3 дня. Если машинам нужен серьезный ремонт, сопровождаемый полным комплексом обслуживания, он занимает до 5
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 мая – облачно с прояснениями, до 10 °C | город Мытищи: погода, 18 мая – переменная облачность, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 мая – переменная облачность, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 мая – облачно с прояснениями, до 15 °C | Королев: погода, 18 мая – пасмурно, до 19 °C | Подольск: погода, 18 мая – ясно, до 13 °C | Армавир: погода, 18 мая – пасмурно, до 20 °C |