Киеву совершенно не нужно, чтобы гражданские и военнослужащие ВСУ вышли с территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе. Напротив, он делает все возможное, чтобы они оставались там и привлекали к себе внимание международной общественности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что российская сторона неоднократно заявляла об открытии гуманитарных коридоров для всех желающих покинуть «Азовсталь». При этом военнослужащие ВСУ, выходящие с комбината, получают квалифицированную медицинскую помощь. Это разительно отличается от того отношения к военнопленным украинских националистов.

По словам Захаровой, в Сети уже появлялись видеозаписи, на которых российских военнопленных пытали и расстреливали боевики нацбатов, давно интегрировавшихся в состав ВСУ. Кого-то эти видео ужаснули, а кто-то предпочел проигнорировать их ради своих интересов. РФ в отличие от Киева соблюдает все нормы гуманитарного права. Украинскому же режиму важно только привлекать внимание Запада к себе.