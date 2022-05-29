Союзные силы ВС РФ и Народной милиции ЛНР уничтожили первый броневик Bushmaster из партии, поставленной Киеву из Австралии по просьбе президента Украины Зеленского, сообщает “Военное обозрение”.

Столь мощная бронемашина была подбита в бою рядом с населенным пунктом Триполье на территории Луганской народной республики. В Сети были опубликованы видеозаписи вышедшей из строя после точного удара техники.

Напомним, что Запад продолжает поставки оружия на Украину, поэтому ВС РФ вынуждены отслеживать и перекрывать все пути их отправления в зону боевых действий. Ранее МИД России заявлял, что любая техника или вооружение, которые пересекают границы Украины, автоматически превращаются в легитимные цели и подлежат уничтожению.

Австралийские бронемашины Bushmaster Зеленский выпросил в ходе видеообращения к парламенту страны.