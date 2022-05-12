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Боевики батальона «Азов» (запрещен в России), которые заблокированы на металлургическом комбинате «Азовсталь», записали видеообращение к Илону Маску, передает “Царьград”.

Командир морской пехоты ВСУ Сергей Волына, который находится на «Азовстали», призвал Маска помочь боевикам выбраться с территории комбината и уехать «в третью страну». В какую именно, военнослужащий уточнять не стал.

«Если не вы, то кто? Дайте подсказку», – попросил Волына у Маска.

Напомним, что ранее замглаваря батальона «Азов» Святослав Паламар потребовал у властей Украины «сделать невозможное», чтобы спасти боевиков. Он также отметил, что Киев знал о возможном окружении националистов, но ничего не сделал, чтобы его предотвратить.

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