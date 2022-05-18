Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что ПЗРК «Стингер», отправленные США на Украину, работают не так, как должны. Из-за этого их использование сведено к минимуму. Подробности передает “Украина.ру“.

Обозреватель проанализировал ситуацию с использованием оружия: «Интересная информация пришла о применении «Стингеров» и других переносных зенитных комплексов, которыми сейчас завалена Украина. Оказалось, что в сторону цели летит менее 10%. 90% либо вообще не могут запустить, либо запускают в другую сторону. Поэтому бравада украинцев, что у них столько «Стингеров», что они сейчас посадят всю российскую авиацию на аэродром, осталась бравадой. Не посадили».

Для ВСУ ситуация складывается не лучшим образом еще и из-за того, что российские войска научились использовать дополнительные противоракетные приемы. Самолеты и вертолеты РФ успешно отклоняются от ракет, а потом наносят удар по тем местам, из которых осуществлялся огонь. После такого исхода событий украинские военные лишний раз задумываются о том, стоит ли вообще стрелять из “Стингера”.