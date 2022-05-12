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Северную Корею не обошёл стороной коронавирус, несмотря на изоляцию страны. В КНДР было подтверждено 18 тысяч случаев заражения инфекцией. Такие цифры приводит южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Уточняется, что от последствий ковида (болезни, которой вызывает коронавирус) в Северной Кореи скончалось шесть человек.

Примечательно, что днём ранее власти Северной Кореи объявили, что в стране выявлен первый случай коронавируса. До этого официально никакого коронавируса в КНДР не было, несмотря на пандемию. В этой связи лидер КНДР Ким Чен Ын собрал совещание Трудовой партии страны и дал распоряжение ввести локдаун.

Со свой стороны власти Южной Кореи уже сообщили, что готовы оказать соседней стране всю необходимую гуманитарную помощь в связи со вспышкой заболеваемости.

На ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией в КНДР уже отреагировали и в США. Там заявили, что не намерены поставлять в страну какую-либо вакцину от вируса. Тем не менее власти Соединённых Штатов поддерживают любую международную помощь Северной Корее для борьбы с инфекцией, отметили в Белом доме.

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