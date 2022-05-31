Несмотря на давление со стороны США и Великобритании, Япония не собирается выходить из проекта «Сахалин-2», заявил глава Минэкономики страны Коити Хагиуда. Он пояснил, что это японский актив, в который уже вложено немало денег.

По словам Хагиуды, нефтегазовый проект реализуется на российской территории, однако японское правительство имеет право аренды на землю. Кроме того, именно компании из Страны восходящего Солнца вкладывали средства в покупку дорогостоящего оборудования для сжижения и транспортировки. Поэтому если Запад будет давить, Япония все равно не откажется от проекта.

Также Хагиуда заявил, что если Токио откажется от «Сахалина-2», над которым предшественники действующего правительства долго и упорно трудились, место Японии вполне может занять кто-нибудь другой.