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Российская IT-компания “Яндекс” не ищет покупателей на свой поисковый сервис, почту и онлайн-кинотеатр “Кинопоиск”. Так в руководстве компании отреагировали на появившиеся в СМИ слухи о том, что “Яндекс” распродаёт свои активы.

По информации некоторых СМИ, источником новостей о скорой продаже основных сервисов крупной российской компании были люди из окружения одного из основателей “Яндекса” Аркадия Воложа. Предполагалось, что бенефициарами сделки станут госкорпорация “Ростех” и “Сбербанк”.

Тем не менее в “Яндекс” напомнили, что некоторые сервисы компания всё же продаст в ближайшее время, но это не секрет и об этом сообщалось ранее публично. Речь идёт о продаже VK Group новостного агрегатора “Яндекс.Новости” и платформы для блогеров “Дзен”.

Официальные представители IT-компании также добавили, что информация о готовящемся переносе штаб-квартиры “Яндекса” из России в Израиль тоже не соответствует действительности.

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