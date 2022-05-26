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Никакого переезда в Израиль “Яндекс” не планирует. Речь идёт исключительно о развитии бизнеса, а не о смене места дислокации штаб-квартиры. Так руководство российской IT-компании отреагировало на материал, который вышел в одном из израильских СМИ.

Издание Catalist утверждало, что сотрудников “Яндекса” компания намерена перевезти в Израиль. Там же, по данным авторов материала, должен был бы находиться и головной офис корпорации.

Между тем руководство “Яндекса” у себя в телеграм-канале отметило, что в компании трудится 18 тысяч человек. Большинство из них работает в России, которую в компании назвали “домом”. При этом “Яндекс” уточнил, что планирует в дальнейшем развивать свою деятельность и за пределами “дома”. В частности, речь идёт об Армении и Израиле. На рынки этих стран российская IT-компания намерена выходить с новыми предложениями и услугами.

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