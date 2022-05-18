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Коммерческое присутствие американского IT-гиганта Google в России практически прекращается. Многие сотрудники российского офиса корпорации уехали за границу, местное подразделение компании не может работать из-за ареста банковского счёта, дочерняя компания Google в России уже подала на банкротство.

Как пишет газета The Wall Street Journal, многие сотрудники корпорации, которые жили и работали в России, перебрались в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Часть сотрудников просто уволилась и сейчас остаётся в России.

В ОАЭ россияне, работающие на Google, продолжат трудиться над другими проектами корпорации, – сообщает издание, ссылаясь на собственные источники.

Газета отмечает, что работа подразделения Google при существующем положении вещей в России невозможна. Ранее компания уже подала на банкротство своей российской дочерней структуры. Головной офис просит признать подразделение финансово несостоятельным – денег нет даже на то, чтобы выплатить увольняющимся сотрудникам причитающиеся по закону пособия.

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