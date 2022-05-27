Для разведывательных операций, диверсий и внезапных атак украинские военные применяют велосипеды и мотоциклы на электрической тяге, рассказало американское издание The Washington Post.

Электромотоциклы, которые Киев получил от США и других стран НАТО, способны разгоняться до 90 километров в час. При этом они не издают ни единого звука, позволяя подкрадываться к позициям ВС РФ на минимальное расстояние.

ВСУ получили специальные электровелосипеды и мотоциклы от брендов Delfast и Eleek, которые созданы для военных целей. Они снабжены высокопрочными покрышками, позволяющими ездить по пересеченной местности, и усиленными аккумуляторами. Однако даже самые емкие батареи невозможно зарядить в полевых условиях, поэтому уязвимость у этого вида транспорта все же имеется.