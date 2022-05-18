Боязнь попасть под вторичные санкции США заставили Китай пересмотреть свои торговые отношения с Россией. Поставки высокотехнологичной продукции из КНР на российскую территорию резко сократились. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на министра торговли США Джину Раймондо.

По её словам, КНР только в марте сократила экспорт ноутбуков на 40 процентов, смартфонов – почти на 70% процентов и специализированного телекоммуникационного оборудования на 98 процентов. Меньше техники стали поставлять также Южная Корея и Финляндия – здесь экспорт снизился более чем на половину.

Раймондо отметила, что компании из указанных стран пошли на сокращение экспорта, поскольку к этому их обязывают санкции против России, введённые в США – если тот или иной товар производится с помощью оборудования или технологий, принадлежащих Соединённым Штатам, то такой товар не должен поступать в Россию.

Сейчас запрет на государственном уровне распространяется , прежде всего, на технику, которая может быть использована российской армией. Бытовой техники и электроники запреты не касаются, однако в этом случае решение прекратить экспорт в Россию компании могли принять самостоятельно, чтобы снизить риски попасть под санкции.