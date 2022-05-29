Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американское издание The Washington Post опубликовало интервью с наемниками из Соединенных Штатов, которые участвовали в боевых действиях на Украине. Боевики рассказали, что Киев выдает «иностранному легиону» неработающее оружие и некачественное обмундирование.

Кроме того, бойцы попадают в самую гущу боев и мечтают только об одном – вырваться из зоны боевых действий, уехать домой и больше не возвращаться.

Так, в одном из населенных пунктов 8 из 20 «солдат удачи» ушли с позиций. Некоторые выводят из строя оружие, чтобы списать его поломку на повреждение в бою, а кто-то и вовсе травмирует сам себя, чтобы как можно скорее покинуть Украину.

По словам наемников, Киев не может оснастить свои защищенные средства связи достаточным количеством аккумуляторов, поэтому приходится пользоваться мессенджерами. По которым ВС РФ вычисляют местоположение украинских подразделений. Командование ВСУ, напротив, никогда не может с уверенностью сказать, где именно находятся российские бойцы.

Вам может понравиться

Депутат от Крыма Шеремет: Россия не боится создаваемых против нее военных альянсов

Великобритания далеко не в первый раз продвигает идею создания антироссийского альянса, но подобные авантюры ранее всегда заканчивались провалами, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Так он прокомментировал предложение британского премьера Бориса

Мэр Северодонецка: Войска РФ уже в городе, они установили контроль над гостиницей “Мир”

В северную часть Северодонецка, который с 2014 года считался Киевом административным центром Луганской области, вошли подразделения российских войск. Эту информацию подтвердил назначенный Киевом «мэр» города Александр Стрюк. Он сообщил, что

Союзные войска России и НМ ДНР взяли под контроль село Покровское в окрестностях Артёмовска

Союзные войска вошли в село Покровское, которое расположено в 7 километрах от Артемовска. Подробности сообщают эксперты портала “Военное обозрение“. Войска России и НМ ДНР расширили на семь километров основание Попаснянского
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |