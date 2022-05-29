Американское издание The Washington Post опубликовало интервью с наемниками из Соединенных Штатов, которые участвовали в боевых действиях на Украине. Боевики рассказали, что Киев выдает «иностранному легиону» неработающее оружие и некачественное обмундирование.

Кроме того, бойцы попадают в самую гущу боев и мечтают только об одном – вырваться из зоны боевых действий, уехать домой и больше не возвращаться.

Так, в одном из населенных пунктов 8 из 20 «солдат удачи» ушли с позиций. Некоторые выводят из строя оружие, чтобы списать его поломку на повреждение в бою, а кто-то и вовсе травмирует сам себя, чтобы как можно скорее покинуть Украину.

По словам наемников, Киев не может оснастить свои защищенные средства связи достаточным количеством аккумуляторов, поэтому приходится пользоваться мессенджерами. По которым ВС РФ вычисляют местоположение украинских подразделений. Командование ВСУ, напротив, никогда не может с уверенностью сказать, где именно находятся российские бойцы.