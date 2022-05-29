Американские наемники, побывавшие на Украине, больше не хотят туда возвращаться. В интервью изданию The Washington Post они пожаловались на ужасное оснащение, предоставлением Киевом низкокачественного обмундирования и оружия.

Один из «солдат удачи» рассказал, что его подразделение получило противотанковые комплексы, в которых не было батарей для пусковых установок. То есть, они не функционировали вообще, поэтому воевать требовалось в буквальном смысле голыми руками, передает портал Ura.Ru.

«Они вступали в бой с недостаточным снаряжением и вооружением и терзались мыслями о том, стоит ли возвращаться на Украину — некоторые видели, как умирают друзья, и решили, что с них хватит», – рассказало издание.

Кроме того, наемникам не выдавали защищенные средства связи и батареи к ним, из-за чего приходилось пользоваться обычными интернет-мессенджерами. Российские военные без труда перехватывали переговоры и знали, где ожидать подразделения наемников. В отличие от американцев, которых вообще не информировали о местонахождении ВС РФ.

В результате бойцы делали все возможное, чтобы быстрее вернуться домой и больше никогда не возвращаться на Украину.