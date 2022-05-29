Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американские наемники, побывавшие на Украине, больше не хотят туда возвращаться. В интервью изданию The Washington Post они пожаловались на ужасное оснащение, предоставлением Киевом низкокачественного обмундирования и оружия.

Один из «солдат удачи» рассказал, что его подразделение получило противотанковые комплексы, в которых не было батарей для пусковых установок. То есть, они не функционировали вообще, поэтому воевать требовалось в буквальном смысле голыми руками, передает портал Ura.Ru.

«Они вступали в бой с недостаточным снаряжением и вооружением и терзались мыслями о том, стоит ли возвращаться на Украину — некоторые видели, как умирают друзья, и решили, что с них хватит», – рассказало издание.

Кроме того, наемникам не выдавали защищенные средства связи и батареи к ним, из-за чего приходилось пользоваться обычными интернет-мессенджерами. Российские военные без труда перехватывали переговоры и знали, где ожидать подразделения наемников. В отличие от американцев, которых вообще не информировали о местонахождении ВС РФ.

В результате бойцы делали все возможное, чтобы быстрее вернуться домой и больше никогда не возвращаться на Украину.

Вам может понравиться

РВ: Названы последствия ракетного удара ВС РФ по Днепропетровской области

ВС РФ продолжают наносить сокрушительные удары по объектам военной инфраструктуры Украины в рамках спецоперации по демилитаризации страны. На этот раз атака была проведена на Днепропетровскую область, где базировались подразделения украинской

В Германии раскритиковали канцлера Шольца после его слов о поддержке Украины

Не все жители Германии разделяют мнение руководство своей страны относительно ситуации на Украине. После выступления канцлера Олафа Шольца в Давосе на Международном экономическом форуме немецкие сегменты социальных сетей “взорвались” критикой.

Вашингтон столкнулся с нежеланием американцев служить в ВС США

Американский журналист издания MintPress News рассказал о главной проблеме Пентагона. Она заключается в том, что американцы не хотят вступать в ряды Вооруженных сил США. Из-за этого армия испытывает катастрофическую нехватку
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |