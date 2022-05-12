Российские крупные онлайн-ритейлеры заявили, что не видят проблем при продаже товаров, ввезённых в Россию по схеме параллельного импорта. Он предполагает, что продукцию можно импортировать в страну без разрешения правообладателя. Соответствующую норму уже узаконило правительство России.

Wildberries и Ozon в своих сообщениях на этот счёт указали, что поддерживают саму идею параллельного импорта, потому что это позволит предоставлять покупателям широкий выбор и удовлетворить их спрос. При этом к своим поставщикам онлайн-магазины будут предъявлять требования в случае необходимости подтвердить подлинность происхождения товара. Ритейлеры отмечают, что их основная задача сейчас – не допустить на виртуальные прилавки подделок. Если же такие факты выявят, продукцию снимут с продажи.

Перечень товаров, которые можно ввозить в Россию без разрешения правообладателей, состоит из 50 групп товаров. Список в начале мая составил Минпромторг. В него входит как продукция отдельных иностранных компаний, так и в целом категории товаров. Среди них техника, электроника, косметика и даже автомобили.